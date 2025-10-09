Поиск

Перемирие начнется в течение 24 часов после одобрения кабмином Израиля соглашения с ХАМАС

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Перемирие в секторе Газа начнется в течение суток после одобрения соглашения на встрече кабинета министров Израиля, заявила в четверг представитель правительства страны Шош Бедросян.

"В течение 24 часов после встречи кабинета министров начнется перемирие в секторе Газа", - приводят ее слова западные СМИ.

Ранее сообщалось, что в четверг вечером израильское правительство проведет голосование по соглашению о первой фазе урегулирования конфликта в Газе.

В миреСША считают, что ХАМАС приступит к освобождению заложников в следующий понедельникЧитать подробнее

По словам Бедросян, через сутки после одобрения соглашения израильской стороной начнется промежуток времени в 72 часа, за которые в ХАМАС должны будут освободить оставшихся израильских заложников, а в Израиле - палестинских заключенных.

После завершения обмена Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) должна будет отвести свои подразделения на согласованные линии развертывания.

В ночь на 9 октября президент США Дональд Трамп заявил, что власти Израиля и палестинское движение ХАМАС согласились на первую фазу предложенного США плана по урегулированию конфликта в секторе Газа.

Хроника 07 октября 2023 года – 09 октября 2025 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Израиль ХАМАС сектор Газа
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Букмекеры повысили шансы Трампа получить Нобелевскую премию мира из-за прогресса в Газе

Букмекеры повысили шансы Трампа получить Нобелевскую премию мира из-за прогресса в Газе

ЕК проведет расследование из-за сообщений о шпионаже Венгрии в институтах ЕС

ЕК проведет расследование из-за сообщений о шпионаже Венгрии в институтах ЕС

Встреча президентов РФ и Азербайджана завершилась

Путин и Алиев начали переговоры в Душанбе

Нобелевская премия - 2025

Нобелевская премия по литературе присуждена Ласло Краснахоркаи

Нобелевская премия по литературе присуждена Ласло Краснахоркаи

Европарламент отклонил вотумы недоверия Еврокомиссии

Европарламент отклонил вотумы недоверия Еврокомиссии

Германия увеличила экспорт в Россию в августе в полтора раза

Германия увеличила экспорт в Россию в августе в полтора раза

Бельгия опасается, что использование замороженных активов РФ для кредита Киеву можно будет счесть конфискацией

Венгрия не стала возражать против идеи запретить поставки СПГ из РФ в рамках санкций

Венгрия не стала возражать против идеи запретить поставки СПГ из РФ в рамках санкций
Обострение палестино-израильского конфликта

ХАМАС готово проявить гибкость в дальнейших переговорах с Израилем по Газе

Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2435 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау97 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7327 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России105 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ72 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20254 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова16 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске104 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });