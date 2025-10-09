Перемирие начнется в течение 24 часов после одобрения кабмином Израиля соглашения с ХАМАС

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Перемирие в секторе Газа начнется в течение суток после одобрения соглашения на встрече кабинета министров Израиля, заявила в четверг представитель правительства страны Шош Бедросян.

"В течение 24 часов после встречи кабинета министров начнется перемирие в секторе Газа", - приводят ее слова западные СМИ.

Ранее сообщалось, что в четверг вечером израильское правительство проведет голосование по соглашению о первой фазе урегулирования конфликта в Газе.

По словам Бедросян, через сутки после одобрения соглашения израильской стороной начнется промежуток времени в 72 часа, за которые в ХАМАС должны будут освободить оставшихся израильских заложников, а в Израиле - палестинских заключенных.

После завершения обмена Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) должна будет отвести свои подразделения на согласованные линии развертывания.

В ночь на 9 октября президент США Дональд Трамп заявил, что власти Израиля и палестинское движение ХАМАС согласились на первую фазу предложенного США плана по урегулированию конфликта в секторе Газа.