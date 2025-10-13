Трамп прибыл в Израиль

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Самолет президента США Дональда Трампа приземлился в израильском аэропорту имени Бен-Гуриона, сообщает в понедельник The Times of Israel.

В аэропорт прибыли премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент этой страны Ицхак Герцог, чтобы лично встретить американского лидера. Там же находятся дочь Трампа Иванка Трамп, а также ее супруг Джаред Кушнер и спецпосланник США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф, которые, как считается, сыграли ключевую роль в переговорах о перемирии Израиля с ХАМАС.

Трамп проведет в Израиле несколько часов, за которые успеет встретиться с семьями заложников ХАМАС и выступить перед израильским парламентом (Кнессетом). После этого он отправится в Египет для участия в саммите и церемонии подписания документа о первой фазе мирного соглашения в секторе Газа.

В ночь на 9 октября Трамп заявил, что власти Израиля и движение ХАМАС согласились на первую фазу предложенного США плана по урегулированию конфликта в секторе Газа. Освобождение израильских заложников в обмен на палестинских заключенных и частичный вывод израильских военных является первым этапом этого плана. Канцелярия Нетаньяху сообщила, что израильское правительство одобрило первый этап сделки с ХАМАС.