Поиск

Трамп уверен, что соглашение о прекращении огня в секторе Газа сохранится

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что соглашение о прекращении огня между Израилем и движением ХАМАС сохранится и война в секторе Газа окончена.

"Я думаю, да, я думаю, оно (соглашение - ИФ) сохранится", - заявил Трамп перед вылетом в Израиль журналистам в ответ на соответствующий вопрос.

Он добавил, что для такой уверенности есть много причин, в том числе усталость людей от конфликта.

По словам американского лидера, в будущем он хотел бы посетить сектор Газа.

"Я бы хотел это сделать. По крайней мере я бы хотел хотя бы ступить туда ногой", - сказал Трамп.

Как сообщалось, с 12:00 пятницы (время совпадает с московским) в секторе Газа начал действовать режим прекращения огня.

Израильские власти ожидают, что ХАМАС начнет освобождать заложников в секторе Газа рано утром в понедельник.

В ночь на 9 октября президент США Дональд Трамп заявил, что власти Израиля и движение ХАМАС согласились на первую фазу предложенного США плана по урегулированию конфликта в секторе Газа. Освобождение израильских заложников в обмен на палестинских заключенных и частичный вывод израильских военных является первым этапом этого плана. Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху сообщила, что израильское правительство одобрило первый этап сделки с ХАМАС.

Дональд Трамп Израиль США ХАМАС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Трамп может заявить Путину о поставках ракет Tomahawk Киеву

Объявлен новый состав правительства Франции

Израиль ожидает, что ХАМАС начнет освобождать заложников утром в понедельник

Что случилось этой ночью: воскресенье, 12 октября

Сотрудничество Ирана с МАГАТЭ заморожено

Сотрудничество Ирана с МАГАТЭ заморожено

Умерла американская актриса Дайан Китон

Умерла американская актриса Дайан Китон

На границе Афганистана и Пакистана произошли боестолкновения

Трамп поручил обеспечить выплаты военным, несмотря на шатдаун

Трамп поручил обеспечить выплаты военным, несмотря на шатдаун

Трамп и Зеленский обсудили по телефону возможность поставок ракет Tomahawk Киеву

Вучич призвал жителей Сербии не паниковать в связи с санкциями в отношении NIS

Вучич призвал жителей Сербии не паниковать в связи с санкциями в отношении NIS
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7347 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2445 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20256 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау97 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России105 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ72 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова16 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске104 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });