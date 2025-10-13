Трамп уверен, что соглашение о прекращении огня в секторе Газа сохранится

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что соглашение о прекращении огня между Израилем и движением ХАМАС сохранится и война в секторе Газа окончена.

"Я думаю, да, я думаю, оно (соглашение - ИФ) сохранится", - заявил Трамп перед вылетом в Израиль журналистам в ответ на соответствующий вопрос.

Он добавил, что для такой уверенности есть много причин, в том числе усталость людей от конфликта.

По словам американского лидера, в будущем он хотел бы посетить сектор Газа.

"Я бы хотел это сделать. По крайней мере я бы хотел хотя бы ступить туда ногой", - сказал Трамп.

Как сообщалось, с 12:00 пятницы (время совпадает с московским) в секторе Газа начал действовать режим прекращения огня.

Израильские власти ожидают, что ХАМАС начнет освобождать заложников в секторе Газа рано утром в понедельник.

В ночь на 9 октября президент США Дональд Трамп заявил, что власти Израиля и движение ХАМАС согласились на первую фазу предложенного США плана по урегулированию конфликта в секторе Газа. Освобождение израильских заложников в обмен на палестинских заключенных и частичный вывод израильских военных является первым этапом этого плана. Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху сообщила, что израильское правительство одобрило первый этап сделки с ХАМАС.