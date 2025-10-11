Американские военные начали прибывать в Израиль для контроля за соблюдением перемирия

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Военные начали прибывать из США в Израиль для создания координационного центра, который будет наблюдать за соблюдением договоренностей о прекращении огня в секторе Газа, сообщает в субботу ABC News.

По данным канала, на момент пятницы в Израиле находился адмирал Брэд Купер - руководитель Центрального командования Вооруженных сил США, которое отвечает за операции на Ближнем Востоке.

В Израиле будет размещено 200 военнослужащих. Отмечается, что они не будут присутствовать на территории сектора Газа.

По официальным данным, военные, которые будут участвовать в работе координационного центра, специализируются в области транспорта, планирования, логистики, обеспечения безопасности и инженерии.

В ночь на 9 октября президент США Дональд Трамп заявил, что власти Израиля и палестинское радикальное движение ХАМАС согласились на первую фазу предложенного Вашингтоном плана по урегулированию конфликта в секторе Газа.

Режим прекращения огня в секторе Газа начал действовать в 12:00 накануне.