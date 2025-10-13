Поиск

Первые семь освобожденных заложников вернулись в Израиль

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Первые семь израильских заложников, освобожденных движением ХАМАС, вернулись в Израиль, сообщает телеграм-канал Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Их везут к месту встречи с семьями на юге Израиля.

Израильским военным бывших заложников передали сотрудники Красного креста.

Одновременно стало известно, что в Израиль прилетел президент США Дональд Трамп.

В этот же день ожидается освобождение остальных 13 оставшихся в живых заложников.

Хроника 07 октября 2023 года – 13 октября 2025 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Израиль ХАМАС ЦАХАЛ
