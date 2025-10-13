Поиск

В МИД КНР призвали США к диалогу по спорным торговым вопросам

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - В Пекине заявили о решительном непринятии американских пошлин и призвали к решению проблем через диалог, сообщает в понедельник Global Times.

"Хочу обратить внимание на то, что в последние месяцы США продолжили введение ряда ограничительных и санкционных мер против Китая, которые серьезно подорвали китайские интересы. Китай решительно выступает против этого", - приводит издание слова представителя МИД КНР Линь Цзяня.

Представитель МИД призвал США решить проблемы "посредством диалога, проявляя взаимное уважение", и обеспечивать стабильное развитие китайско-американских отношений.

При этом Линь Цзянь предупредил, что, если США продолжат вводить ограничительные меры, то Китай "примет решительные и необходимые ответные меры для защиты своих законных прав и интересов".

Так он прокомментировал слова Трампа о том, что США с 1 ноября введут 100-процентные пошлины в отношении КНР. Трамп пояснил, что принял такое решение в связи с тем, что Китай "заявил, что с 1 ноября введет серьезные меры по экспортному контролю в отношении почти всей производимой в КНР продукции".

В Минкоммерции КНР призывали Вашингтон придерживаться достигнутых консенсусов и назвали ошибочными действиями угрозы введения новых пошлин.

КНР Китай США
