Трамп выразил уверенность, что в торговле с КНР "все будет хорошо"

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в воскресенье на фоне обострения торговых разногласий с Китаем заявил, что Вашингтон хочет помочь Пекину, а не навредить ему.

"Не переживайте из-за Китая, все будет хорошо", - написал глава Белого дома в соцсети Truth Social.

Он отметил, что председатель КНР Си Цзиньпин "не хочет (экономической - ИФ) депрессии для своей страны, и я тоже не хочу".

"США хотят помочь Китаю, а не навредить ему", - добавил американский лидер.

Ранее Трамп заявил о намерении ввести дополнительные пошлины в 100% на товары из КНР. Его заявление последовало после того, как Пекин принял решение ввести специальный портовый сбор для американских судов, входящих в порты КНР. Китайская сторона пошла на этот шаг в ответ на аналогичный шаг со стороны Вашингтона.

