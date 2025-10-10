Поиск

Индексы США резко ушли вниз, нефть и медь сильно дешевеют после заявлений Трампа о Китае

Индексы США резко ушли вниз, нефть и медь сильно дешевеют после заявлений Трампа о Китае
Дональд Трамп
Фото: Anna Moneymaker/Getty Images

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Американские рынки акций падают в пятницу на заявлениях президента страны Дональда Трампа о возможности существенного повышения пошлин на китайский импорт и отмены его встречи с председателем КНР Си Цзиньпином вслед за ужесточением Пекином экспортного контроля в сфере редкоземельных металлов.

Dow Jones Industrial Average теряет около 1%, Standard & Poor's 500 - 1,4%, Nasdaq Composite - 2%. В начале торгов все три индикатора поднимались.

"Одна из мер, которую мы в данный момент рассматриваем, – это крупное повышение пошлин на китайские товары, поступающие в США. Есть много других контрмер, которые также всерьез обсуждаются", - написал Трамп в пятницу в соцсети Truth Social.

Он отметил, что Пекин "становится очень враждебным".

Американский лидер подчеркнул, что на данный момент не видит смысла во встрече с Си Цзиньпином.

"Я должен был встретиться с председателем Си Цзиньпином через две недели на АТЭС в Южной Корее, но теперь, кажется, нет причин это делать", - написал Трамп.

Европейские фондовые индексы также упали после заявлений Трампа.

Общеевропейский Stoxx Europe 600 опустился на 1,3%, британский FTSE 100 - на 0,9%, германский DAX и французский CAC 40 - на 1,5%, итальянский FTSE MIB - на 1,7%, испанский IBEX 35 - на 0,7%.

Усилила падение нефть: Brent дешевеет на 3,7%, WTI - на 4,2%.

Индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), снижается на 0,5%.

Доходность десятилетних гособлигаций США снижается на 7,8 базисного пункта до 4,066% годовых.

Фьючерсы на медь на бирже Comex падают на 3,8%. Золото дорожает на 0,9%.

США Китай Дональд Трамп Си Цзиньпин
