Трамп уверен, что ХАМАС будет соблюдать режим прекращения огня

Президент США считает, что война в секторе Газа завершилась

Послание Дональду Трампу на пляже Тель-Авива, оставленное активистами к его прилету в страну
Фото: Stringer/Anadolu via Getty Images

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп по прибытии в Кнессет выразил уверенность, что палестинская группировка ХАМАС будет соблюдать режим прекращения огня.

"Они будут соблюдать", - приводит The Times of Israel слова Трампа в ответ на вопрос журналиста, что случится с ХАМАС, если палестинские бойцы нарушат режим прекращения огня.

Глава Белого дома также утвердительно ответил на вопрос о том, можно ли считать военные действия в секторе Газа завершенными.

"Это великолепный день. Это новое начало. Я думаю, подобного еще никогда не было", - добавил Трамп.

Ожидается, что позже в понедельник Трамп выступит в Кнессете. Таким образом, он станет четвертым президентом США, который обратится к израильскому парламенту.

В ночь на 9 октября Трамп заявил, что власти Израиля и движение ХАМАС согласились на первую фазу предложенного США плана по урегулированию конфликта в секторе Газа. Освобождение израильских заложников в обмен на палестинских заключенных и частичный вывод израильских военных является первым этапом этого плана. Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху сообщила, что израильское правительство одобрило первый этап сделки с ХАМАС.

Хроника 07 октября 2023 года – 13 октября 2025 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Дональд Трамп США ХАМАС Израиль сектор Газа
