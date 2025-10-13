Поиск

Из израильских тюрем начали освобождать палестинских заключенных

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Власти Израиля приступили к освобождению из тюрем палестинских заключенных в рамках урегулирования конфликта с ХАМАС, сообщает The Times of Israel.

Первые автобусы с освобожденными палестинцами начали покидать территорию тюрьмы "Офер".

The Times of Israel, со ссылкой на представителя ВС Израиля, уточняет, что всего будут освобождены 250 человек, приговоренных к пожизненным срокам за терроризм, а также 1718 задержанных в секторе Газа за последние два года.

Ранее группировка ХАМАС освободила 20 израильских заложников. Предстоит также передача тел погибших заложников.

Газа ХАМАС Израиль Красный крест
