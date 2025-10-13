Гутерриш приветствует освобождение израильских заложников в секторе Газа

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Генсек ООН Антониу Гутерриш приветствовал освобождение палестинским движением ХАМАС 20 израильтян в секторе Газа.

"Я горячо приветствую освобождение израильских заложников, содержавшихся в секторе Газа", - написал он в социальной сети X в понедельник.

Вместе с тем Гутерриш повторил свои призывы передать Израилю останки заложников, погибших в палестинском анклаве.

Генсек ООН призвал все стороны продолжать уважать обязательства, взятые в рамках соглашения о перемирии в секторе Газа.

Он отметил, что ООН продолжает работать для завершения конфликта в Газе.

В ночь на 9 октября президент США Дональд Трамп заявил, что власти Израиля и движение ХАМАС согласились на первую фазу предложенного США плана по урегулированию конфликта в секторе Газа. Освобождение израильских заложников в обмен на палестинских заключенных и частичный вывод израильских военных является первым этапом этого плана. Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху сообщила, что израильское правительство одобрило первый этап сделки с ХАМАС.