Правительство Израиля одобрило соглашение с ХАМАС по освобождению заложников

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Правительство Израиля одобрило сделку по освобождению заложников, удерживаемых ХАМАС в секторе Газа, сообщает канцелярия израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

Согласно заявлению, соглашение предусматривает освобождение всех израильских заложников - "и живых, и погибших".

Теперь Армия обороны Израиля отойдет на новые рубежи внутри сектора Газа, после чего у ХАМАС будет 72 часа для освобождения заложников.

Ожидается, что Израиль освободит почти 2 тыс. палестинских заключенных в обмен на оставшихся 48 заложников, захваченных в результате нападения ХАМАС 7 октября 2023 года.

Считается, что около 20 израильских заложников живы.

Освобождение пленных в обмен на палестинских заключенных и частичный вывод израильских военных является первым этапом мирного плана президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта в секторе Газе.

В ночь на 9 октября Трамп заявил, что власти Израиля и движение ХАМАС согласились на первую фазу предложенного США плана по урегулированию палестино-израильского конфликта.