Палестинцы начали возвращаться на север сектора Газа

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Десятки тысяч палестинцев, ранее покинувших север сектора Газа из-за боевых действий, возвращаются туда после вступления в силу режима прекращения огня, сообщают ближневосточные СМИ.

В частности, многие палестинцы направляются в сторону города Газа - крупнейшего в секторе.

Ранее 10 октября Армия обороны Израиля объявила, что с полудня (время совпадает с московским) в секторе Газа начал действовать режим прекращения огня.

В ночь на 9 октября президент США Дональд Трамп заявил, что власти Израиля и движение ХАМАС согласились на первую фазу предложенного США плана по урегулированию конфликта в секторе Газа. Освобождение заложников в обмен на палестинских заключенных и частичный вывод израильских военных является первым этапом этого плана.

Канцелярия израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху сообщила, что правительство страны одобрило сделку с ХАМАС. Теперь ЦАХАЛ отходит на новые рубежи внутри сектора Газа, после чего у ХАМАС будет 72 часа для освобождения заложников

