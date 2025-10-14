Лукашенко посоветовал Трампу не переживать из-за ситуации с Нобелевской премией

Фото: Кристина Кормилицына/РИА Новости

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время совещания в Минске сообщил, что отказался бы от Нобелевской премии мира, если бы ему ее присудили, и посоветовал американскому лидеру Дональду Трампу не переживать, что он ее не получил в текущем году.

"Неприсуждение Нобелевской премии Дональду Трампу с учетом заявлений разного рода нобелевцев тоже можно принять. Они обещают, что в будущем году он точно получит Нобелевскую премию мира", - заявил Лукашенко, слова которого приводит пресс-служба главы государства.

Лукашенко посоветовал Трампу не переживать по этому поводу.

"Потому что быть в ряду этих отщепенцев там, наверное, ему не к месту. А люди в мире должны оценить то, что делают США и их президент на международной арене. Это важнее - оценка международного сообщества и людей в мире, нежели этой политизированной структуры (речь о Нобелевском комитете - ИФ)", - сказал глава государства.

При этом белорусский президент признался, что и сам отказался бы от Нобелевской премии, если бы ему ее предложили.

"Я иногда так думаю, если бы кому-то из вас или мне предложили эту премию, я бы точно от нее отказался. Потому что, ну, слушайте, мы знаем по нашим деятелям, какой вклад они внесли в установление мира в мире вообще. Да ничего не сделали. Наоборот - способствовали и подталкивают Белоруссию к этой так называемой войне", - заявил он.

Также Лукашенко выразил уверенность, что Трамп и дальше будет работать на пользу мира.

"Если обещана премия Дональду Трампу в будущем году, значит, мы можем рассчитывать на то, что он будет проводить политику мира. По крайней мере, до вручения ему этой Нобелевской премии. Но то, что он ее получит, это безусловно. Поздравлять его с этим, еще раз подчеркиваю, нам не следует. В силу нашего отношения к этой Нобелевской премии", - добавил он.

Ранее в октябре стало известно, что Нобелевскую премию мира присудили венесуэльскому политику Марии Корине Мачадо. Премия присуждена ей "за ее неустанную борьбу за демократию и права народа Венесуэлы и за ее стремление добиться справедливого и мирного перехода страны от диктатуры к демократии", заявили в Нобелевском комитете.