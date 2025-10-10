Поиск

Лукашенко недоволен тем, что Нобелевскую премию мира присудили не Трампу

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил недоумение, почему Нобелевская премия мира не была присуждена президенту США Дональду Трампу. Он сказал это в эфире Первого канала.

"Трамп заслужил эту Нобелевскую премию, ему надо было отдавать. По всем причинам. Особенно по тем причинам, по которым в последнее время Нобелевская премия присуждалась вообще лишь бы кому", - заявил белорусский президент.

"Абсолютно убежден, что со всех позиций и особенно на перспективу, чтобы Трампа привязать этой Нобелевской премии к процессу мирному, надо было ему давать эту премию", - добавил он.

Президент Белоруссии назвал решение нобелевского комитета "близоруким", а главным основанием, по которому президент США наиболее достоин был бы данной премии в текущем году считает то, что Трамп "сделал для мира".

Норвежский нобелевский комитет принимает заявки с кандидатами на лауреата следующего года с октября и до конца января. В 2025 году на премию мира были номинированы 338 кандидатов, в том числе 94 организации. Премия мира была присуждена венесуэльскому оппозиционному политику Марии Корине Мачадо.

