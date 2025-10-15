Поиск

Нетаньяху призвал ХАМАС к разоружению

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что разоружение палестинского движения ХАМАС является следующим важным шагом в рамках мирного процесса после возвращения заложников.

"Во-первых, ХАМАС должен сложить оружие, а во-вторых, вы должны убедиться, что в Газе нет оружейных заводов. В Газу не ввозится контрабандное оружие. Это демилитаризация", - сказал Нетаньяху в среду в интервью телеканалу CBS.

По его словам, если ХАМАС откажется выполнить эти условия, то "начнется настоящий хаос".

"Я надеюсь, что этого не произойдет. Я надеюсь, что мы сможем решить это мирным путем. Мы, безусловно, готовы к этому", - отметил премьер-министр.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что в том случае, если ХАМАС не откажется от своих арсеналов, разоружением этого движения займется американская сторона.

"ХАМАС разоружатся, потому что сами сказали, что разоружатся. А если они не разоружатся, то мы их разоружим сами", - сказал он журналистам во вторник.

В понедельник движение ХАМАС освободило 20 живых заложников и передало тела восьми погибших, однако тела еще 20 заложников остаются в Газе. В ответ власти Израиля освободили из тюрем около 2 тыс. палестинских заключенных.

Хроника 07 октября 2023 года – 15 октября 2025 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Биньямин Нетаньяху Дональд Трамп США ХАМАС Газа
