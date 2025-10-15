Генсек НАТО не стал давать оценку идее отправки "Томагавков" Украине

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Генсек НАТО Марк Рютте на пресс-конференции в среду в Брюсселе заявил, что не будет давать оценку предложениям о передаче Вашингтоном "Томагавков" Украине, поскольку решение по этому вопросу должны принимать именно США, а не альянс.

"Решение таких вопросов – прерогатива того или иного союзника по НАТО. Я не могу комментировать возможные решения союзников", - ответил Рютте на вопрос о том, поддержит ли НАТО возможную передачу Вашингтоном "Томагавков" Украине.

Ранее СМИ сообщали, что в пятницу на встрече президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского планируется обсудить возможность передачи "Томагавков" Украине.