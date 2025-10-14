Песков призвал дождаться итогов пятничной встречи Трампа и Зеленского

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предложил дождаться результатов встречи президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского, комментируя сообщения СМИ о том, что лидеры планируют обсудить передачу "Томагавков" Украине.

"Давайте дождемся, посмотрим заявления, послушаем, проанализируем их", - сказал Песков журналистам.

Так Песков прокомментировал сообщения СМИ о том, что Зеленский и Трамп в пятницу будут обсуждать возможность передачи "Томагавков" Украине.

"Пока это газетные сообщения. Знаем, что сам президент (Трамп) подтвердил, что такая встреча с Зеленским состоится в Вашингтоне. Посмотрим на ее результаты", - отметил он.