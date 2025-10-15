Поиск

Трамп сообщил, что рассматривает варианты военной помощи Украине

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает различные варианты военной помощи Украине.

"Да, я изучаю разные варианты", - сказал Трамп в Белом доме, отвечая на вопрос журналиста о том, может ли Вашингтон предоставить Киеву не ракеты Tomahawk, а какое-то другое оружие.

По словам американского лидера, украинская сторона "хочет что-то наступательное".

"Мне нужно будет принять какое-то решение", - подытожил Трамп.

США Трамп Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Трамп заявил, что Моди пообещал ему не покупать российскую нефть

Многоквартирный дом горит в центре Луганска

Трамп заявил, что при отказе ХАМАС разоружиться Израиль может возобновить боевые действия

Италия отменила решение о выдаче ФРГ фигуранта дела о подрыве "Северных потоков"

Более половины стран НАТО согласились участвовать в программе по закупке оружия для Украины

В России прошли подготовку два белорусских танковых батальона и 49 военных инструкторов

В России прошли подготовку два белорусских танковых батальона и 49 военных инструкторов
Хроники событий
Инфляция в РоссииИнфляция в России107 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске105 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7370 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2459 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова17 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20256 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау97 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ72 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });