Трамп сообщил, что рассматривает варианты военной помощи Украине

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает различные варианты военной помощи Украине.

"Да, я изучаю разные варианты", - сказал Трамп в Белом доме, отвечая на вопрос журналиста о том, может ли Вашингтон предоставить Киеву не ракеты Tomahawk, а какое-то другое оружие.

По словам американского лидера, украинская сторона "хочет что-то наступательное".

"Мне нужно будет принять какое-то решение", - подытожил Трамп.