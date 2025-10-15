Поиск

Берлин выделит Украине пакет военной помощи на 2 млрд евро

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Германия предоставит Киеву военного оборудования на сумму 2 млрд евро, в том числе системы ПРО, заявил в среду министр обороны Борис Писториус.

"Мы сейчас готовим пакет помощи на сумму 2 миллиарда евро. В него войдут системы противоракетной обороны, самые современные радиолокационные технологии и боеприпасы", - заявил он на пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

"Мы также участвуем, безусловно, в программе PURL, вложив $500 млн", - продолжил он.

По словам Писториуса, готовящийся пакет помощи направлен на удовлетворение первоочередных потребностей Украины в сфере обороны.

Инициатива PURL была объявлена 14 июля президентом США Дональдом Трампом и генеральным секретарём НАТО Марком Рютте. Она предназначена для закупок вооружения американского производства, включая, например, средства ПВО, боеприпасы и запасные части.

PURL включает в себя пакеты помощи, которые планируется регулярно отправлять Украине. Каждый пакет содержит критически важные для Украины виды вооружения и составляет порядка 500 миллионов долларов США. Их доставку координирует НАТО, в том числе через Командование поддержки НАТО на Украине (NSATU) в Висбадене, Германия.


