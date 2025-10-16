NYT сообщает, что Белый дом дал ЦРУ полномочия проводить тайные операции в Венесуэле

Фото: AP/ТАСС

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Администрация США без огласки наделила ЦРУ правом организовать секретные операции в Венесуэле против властей страны, сообщает в среду The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

"По словам официальных лиц США, администрация американского президента Дональда Трампа тайно уполномочила ЦРУ вести скрытные действия в Венесуэле, наращивая кампанию против ее президента Николаса Мадуро", - информирует газета.

При этом оперативники ЦРУ получают право на действия, включающие физическое устранение лиц, и на различные операции в регионе Карибского моря. Спецслужба сможет действовать самостоятельно или в рамках более масштабных военных операций США.

Однако, уточняет издание, неясно, планирует ли уже ЦРУ какие-то шаги в Венесуэле.

В Белом доме и ЦРУ отказались комментировать эту информацию.

NYT напоминает, что ЦРУ долгое время было уполномочено контактировать с правительствами стран Латинской Америки в сфере безопасности и разведки. Так, ЦРУ взаимодействовало с правительством Мексики против наркокартелей. Однако данный статус ранее не позволял проводить операции, предусматривающие ликвидацию неугодных США лиц.

В то же время ЦРУ за последние годы усиливало борьбу с наркотрафиком. При директоре Джине Хаспел (руководила в 2018-2021 гг.) управление перенаправило больше ресурсов на борьбу с наркокартелями в Мексике и в других странах Латинской Америке. При Уильяме Бернсе (занимал пост в 2021-2025 гг.) ЦРУ начало вести разведку при помощи дронов над Мексикой в поисках нарколабораторий. Такая активность расширилась при действующем директоре ЦРУ Джоне Рэтклиффе который обещал, что управление под его руководством будет действовать агрессивнее. Однако Рэтклифф не вдавался в детали по поводу активности спецслужбы в Венесуэле.

Ранее американские СМИ сообщали, что Трамп, не афишируя этого, отдал распоряжение об использовании армии для ударов по латиноамериканским наркокартелям за пределами американской территории. Командование США направило к берегам Латинской Америки восемь кораблей и подлодку. Такие действия вызвали тревогу властей ряда стран, в том числе Венесуэлы.

Впоследствии американские власти не раз сообщали об ударах по судам в регионе, которые, по версии Вашингтона, перевозили наркотики.

На прошлой неделе NYT сообщила со ссылкой на источники, что президент США прекратил усилия по достижению дипломатического соглашения с Венесуэлой. При этом Трамп обвиняет Мадуро в том, что он является одним из крупнейших мировых наркоторговцев, и в начале августа объявил, что вознаграждение за его поимку будет удвоено до $50 млн. Мадуро, в свою очередь, обвиняет Соединенные Штаты в фальсификации этой информации с целью добиться его отставки.

Издание Politico сообщало 9 октября со ссылкой на источник, что американская администрация составила план ликвидации венесуэльского "Картеля Солнц" и его лидера.

Власти США уверяли, что "Картель Солнц" оказывает поддержку картелю "Синалоа" - одному из крупнейших мировых производителей наркотического фентанила, и преступной группировке "Трен-де-Арагуа" из Венесуэлы. Сообщалось, что картель возглавляют высокопоставленные представители вооруженных сил Венесуэлы. При этом само существование организации является предметом дискуссий.