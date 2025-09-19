Белый дом не поддержал предложение нанести удары по наркобизнесу в Мексике

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Управление по борьбе с наркотиками - агентство (DEA) в составе Минюста США - ранее в 2025 году призвало нанести удары по объектам наркокартелей на территории Мексики, что вызвало возражения Белого дома, пишет Washington Post со ссылкой на источники.

По их слова, предложение сотрудников DEA вызвало беспокойство в Белом доме и Пентагонеи и "стало предвозвестником нынешних напряженных дебатов в Белом доме о законности ударов по лицам, подозреваемым в наркоторговле, в сентябре в Карибском море",.

Чиновники DEA предлагали атаковать как руководителей картелей, так и объекты преступных организаций в Мексике. Дискуссии на этот счет начались в первые недели второго президентского срока Дональда Трампа, когда его администрация признала ряд латиноамериканских картелей террористическими организациями.

По словам источников WP, юридической основы для подобных ударов не было, а в DEA просто хотели применять военных США против картелей. Сотрудникам Белого дома и Пентагона пришлось объяснять DEA, что внесение в список террористических организаций не равноценно предоставление полномочий на использование военной силы. В итоге, уточнили источники, участники дискуссий отметили, что они не располагают официальным разрешением Конгресса США на удары по наркокартелям. При этом высказывались опасения, что при ударах могут погибнуть американские граждане.

WP отмечает, что неясно, привели ли возражения в администрации США против ударов на мексиканской территории к смене подхода к проблеме, или служащие администрации до сих пор обсуждают вариант с такими силовыми акциями.

Сейчас республиканцы в Конгрессе обсуждают возможность принятия законов, которые бы непосредственно наделяли Трампа правом задействовать ВС США против наркокартелей.

Ранее американские СМИ сообщали, что Трамп, не афишируя это, отдал распоряжение об использовании ВС США для ударов по латиноамериканским наркокартелям за пределами американской территории. Американское командование направили к берегам Латинской Америки восемь кораблей и подлодку. Такие действия вызвали тревогу властей в ряде стран, в том числе и в Венесуэле.