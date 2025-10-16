Пашинян отрицает связь арестов представителей духовенства с примирением с Азербайджаном

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Армянская апостольская церковь не подвергается гонениям со стороны властей Армении, заявил на брифинге премьер-министр республики Никол Пашинян и призвал не связывать недавние аресты представителей духовенства с мирным процессом.

"С моей стороны нет нападок на Армянскую апостольскую церковь. И в бумагах церкви не написано, что человек, занимающий должность Католикоса, или епископы и церковь идентичны", - сказал премьер-министр.

На вопрос, существует ли связь между действиями армянских силовиков и заявлениями духовного лидера Азербайджана, связаны ли аресты представителей армянского духовенства с мирным процессом с Азербайджаном, Пашинян ответил: "Нет. Невозможно, чтобы это было связано с мирным процессом с Азербайджаном. Не может быть связи".

Ранее председатель управления мусульман Кавказа шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде на встрече с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем заявил, что на фоне мирного процесса между Арменией и Азербайджаном "армянская церковь призывает к реваншизму и новой конфронтации".

Суд в Ереване 16 октября арестовал на два месяца главу Арагацотнской епархии Армянской апостольской церкви, племянника Католикоса всех армян Гарегина Второго, епископа Мкртича Прошяна. Он обвиняется в принуждении к участию в собраниях и митингах.

15 октября Служба нацбезопасности Армении задержала 13 представителей духовенства, ряд гражданских сотрудников Арагацотнской епархии.

Пресс-секретарь Следственного комитета Армении Кима Авдалян сообщила, что в рамках предварительного расследования уголовного дела, возбужденного по факту использования должностных или служебных полномочий в целях принуждения к проведению собраний или участию в них, проводятся необходимые процессуальные и доказательственные действия.

В начале октября суд в Ереване приговорил главу Ширакской епархии Армянской апостольской церкви, архиепископа Микаэла Аджапахяна к двум годам лишения свободы по обвинению в призывах к захвату власти.

В конце июня в Ереване был арестован лидер протестного движения "Священная борьба", архиепископ Армянской апостольской церкви Баграт Галстанян, он обвиняется в планировании террористических действий и захвата власти в Армении.

Отношения между Армянской апостольской церковью и правительством республики стали напряженными после прихода к власти премьер-министра Армении Никола Пашиняна и его заявлений о принадлежности Карабаха Азербайджану. Ранее Гарегин Второй заявлял, что Армянская церковь не отказалась от своего призыва к отставке Пашиняна.

С конца мая Пашинян выступает с резкими заявлениями против Гарегина Второго и архиепископов.