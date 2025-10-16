Поиск

Пашинян отрицает связь арестов представителей духовенства с примирением с Азербайджаном

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Армянская апостольская церковь не подвергается гонениям со стороны властей Армении, заявил на брифинге премьер-министр республики Никол Пашинян и призвал не связывать недавние аресты представителей духовенства с мирным процессом.

"С моей стороны нет нападок на Армянскую апостольскую церковь. И в бумагах церкви не написано, что человек, занимающий должность Католикоса, или епископы и церковь идентичны", - сказал премьер-министр.

На вопрос, существует ли связь между действиями армянских силовиков и заявлениями духовного лидера Азербайджана, связаны ли аресты представителей армянского духовенства с мирным процессом с Азербайджаном, Пашинян ответил: "Нет. Невозможно, чтобы это было связано с мирным процессом с Азербайджаном. Не может быть связи".

Ранее председатель управления мусульман Кавказа шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде на встрече с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем заявил, что на фоне мирного процесса между Арменией и Азербайджаном "армянская церковь призывает к реваншизму и новой конфронтации".

Суд в Ереване 16 октября арестовал на два месяца главу Арагацотнской епархии Армянской апостольской церкви, племянника Католикоса всех армян Гарегина Второго, епископа Мкртича Прошяна. Он обвиняется в принуждении к участию в собраниях и митингах.

15 октября Служба нацбезопасности Армении задержала 13 представителей духовенства, ряд гражданских сотрудников Арагацотнской епархии.

Пресс-секретарь Следственного комитета Армении Кима Авдалян сообщила, что в рамках предварительного расследования уголовного дела, возбужденного по факту использования должностных или служебных полномочий в целях принуждения к проведению собраний или участию в них, проводятся необходимые процессуальные и доказательственные действия.

В начале октября суд в Ереване приговорил главу Ширакской епархии Армянской апостольской церкви, архиепископа Микаэла Аджапахяна к двум годам лишения свободы по обвинению в призывах к захвату власти.

В конце июня в Ереване был арестован лидер протестного движения "Священная борьба", архиепископ Армянской апостольской церкви Баграт Галстанян, он обвиняется в планировании террористических действий и захвата власти в Армении.

Отношения между Армянской апостольской церковью и правительством республики стали напряженными после прихода к власти премьер-министра Армении Никола Пашиняна и его заявлений о принадлежности Карабаха Азербайджану. Ранее Гарегин Второй заявлял, что Армянская церковь не отказалась от своего призыва к отставке Пашиняна.

С конца мая Пашинян выступает с резкими заявлениями против Гарегина Второго и архиепископов.

Азербайджан Карабах Никол Пашинян Армения Гарегин Второй Микаэл Аджапахян Арагацотнская епархия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

МИД Индии на фоне слов Трампа о нефти из РФ назвал приоритетом интересы индийских потребителей

МИД Индии на фоне слов Трампа о нефти из РФ назвал приоритетом интересы индийских потребителей

Азербайджан к 2030 г. планирует сократить расходы на оборону до $4,7 млрд

Что случилось этой ночью: четверг, 16 октября

Dow Jones завершил торги в слабом минусе

Dow Jones завершил торги в слабом минусе

США ожидают, что Япония перестанет импортировать российские энергоносители

Обострение палестино-израильского конфликта

Трамп полагает, что ХАМАС разоружится без участия американских военных

Трамп полагает, что ХАМАС разоружится без участия американских военных

NYT сообщает, что Белый дом дал ЦРУ полномочия проводить тайные операции в Венесуэле

NYT сообщает, что Белый дом дал ЦРУ полномочия проводить тайные операции в Венесуэле

Трамп сообщил, что рассматривает варианты военной помощи Украине

Трамп заявил, что Моди пообещал ему не покупать российскую нефть

Многоквартирный дом горит в центре Луганска

Хроники событий
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске106 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7371 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2462 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России107 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова17 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20256 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау97 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ72 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });