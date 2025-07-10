Семь человек задержаны в Ереване по делу о подготовке теракта

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Следственный комитет Армении сообщил о задержании в Ереване семи человек в рамках уголовного дела о подготовке террористического акта.

"В рамках проведенных по уголовному делу о подготовке теракта следственных мероприятий и обысков найдены электрический детонатор, боевая граната, запал, порох, средства радиосвязи", - заявили в пресс-службе Следственного комитета.

Отмечается, что одному из них предъявлено обвинение по статье "подготовка теракта".

С утра в четверг проводятся обыски в домах членов оппозиционной партии "Армянская революционная федерация "Дашнакцутюн" (АРФД). Депутат парламента Армении, член АРФД Кристине Варданян сообщила в соцсети, что задержан сын депутата парламента, члена АРФД Гегама Манукяна Тарон Манукян, член городского комитета АРФД Арсен Мартоян. По ее словам, обыски проводятся в домах членов партии "Дашнакцутюн".

Ранее парламент Армении удовлетворил ходатайство генпрокурора о возбуждении уголовного дела и аресте депутата крупнейшей оппозиционной фракции "Армения" Артура Саргсяна по обвинению в подготовке к совершению терактов и захвату власти в Армении.

В конце июня в Ереване были арестованы два архиепископа Армянской апостольской церкви. Глава Ширакской епархии архиепископ Микаэл Аджапахян обвиняется в призывах к захвату власти, а лидер протестного движения "Священная борьба", архиепископ Баграт Галстанян - в планировании террористических действий и захвата власти в Армении. Помимо архиепископов арестованы еще 15 человек.

В 2024 году архиепископ Баграт с благословления Католикоса всех армян Гарегина Второго объявил о проведении акций протеста в Ереване против политики властей Армении в вопросе делимитации границ с Азербайджаном.