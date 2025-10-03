Архиепископ Армянской церкви осужден по делу о призывах к захвату власти

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Суд в Ереване на заседании в пятницу приговорил главу Ширакской епархии Армянской апостольской церкви, архиепископа Микаэла Аджапахяна к двум годам лишения свободы.

Архиепископ обвинялся в призывах к захвату власти.

Приговор зачитала судья Армине Меликсетян, заседание транслировалось в прямом эфире армянских СМИ.

Адвокаты архиепископа могут обжаловать решение суда в течение месяца.

Архиепископ Микаэл был арестован 28 июня. Ему было предъявлено обвинение по ч.2 ст.422 УК Армении (публичные призывы с использованием средств массовой информации и информационно-коммуникационных технологий к захвату власти и насильственному свержению конституционного строя).

В конце июня в Ереване также был арестован лидер протестного движения "Священная борьба", архиепископ Армянской апостольской церкви Баграт Галстанян, он обвиняется в планировании террористических действий и захвата власти в Армении.

В 2024 году архиепископ Баграт с благословления Католикоса всех армян Гарегина Второго объявил о проведении акций протеста в Ереване против политики властей Армении в вопросе делимитации границ с Азербайджаном. Архиепископ требовал отставки Никола Пашиняна.