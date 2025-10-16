Поиск

Племянник Католикоса всех армян арестован на два месяца

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Суд в Ереване арестовал на два месяца главу Арагацотнской епархии Армянской апостольской церкви, племянника Католикоса всех армян Гарегина Второго, епископа Мкртича Прошяна.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия. В отношении епископа Мкртича избрана мера пресечения в виде двухмесячного ареста", - заявил журналистам адвокат Ерем Саргсян.

Епископ обвиняется в принуждении к участию в собраниях и митингах.

В среду Служба нацбезопасности Армении задержала 13 представителей духовенства, ряд гражданских сотрудников Арагацотнской епархии.

Адвокат Ара Зограбян сообщил журналистам, что на один месяц арестован глава канцелярии Арагацотнской епархии Армянской апостольской церкви иерей Гарегин Арсенян.

Пресс-секретарь Следственного комитета Армении Кима Авдалян сообщила местным СМИ, что в рамках предварительного расследования уголовного дела, возбужденного по факту использования должностных или служебных полномочий в целях принуждения к проведению собраний или участию в них, проводятся необходимые процессуальные и доказательственные действия.

В начале октября суд в Ереване приговорил главу Ширакской епархии Армянской апостольской церкви, архиепископа Микаэла Аджапахяна к двум годам лишения свободы. Он обвинялся в призывах к захвату власти.

В конце июня в Ереване был арестован лидер протестного движения "Священная борьба", архиепископ Армянской апостольской церкви Баграт Галстанян, он обвиняется в планировании террористических действий и захвата власти в Армении.

Отношения между Армянской апостольской церковью и правительством республики стали напряженными после прихода к власти премьер-министра Армении Никола Пашиняна и его заявлений о принадлежности Карабаха Азербайджану. Ранее верховный патриарх и католикос всех армян Гарегин Второй заявлял, что Армянская церковь не отказалась от своего призыва к отставке Пашиняна.

С конца мая премьер Армении выступает с резкими заявлениями против Гарегина Второго и архиепископов.

