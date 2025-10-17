Вэнс заявил, что Москва и Киев пока не готовы заключить сделку, но она будет достигнута

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Россия и Украина пока не готовы заключить соглашение, несмотря на приложенные американской администрацией усилия по установлению мира, считает вице-президент США Джей Ди Вэнс.

"Прямо сейчас, несмотря на всю нашу работу, а мы ее продолжим, россияне и украинцы просто не достигли точки, когда они могут заключить соглашение", - сказал Вэнс в интервью Newsmax в пятницу.

По его мнению, для заключения соглашения "потребуется гораздо больше работы", поскольку "стороны были очень далеки друг от друга".

Тем не менее Вэнс выразил уверенность, что мирное соглашение будет достигнуто, и подчеркнул, что президент США Дональд Трамп продолжит вести переговоры с каждой из сторон украинского конфликта.

По словам американского вице-президента, трудности в достижении мира между Россией и Украиной "проистекают из фундаментального несоответствия ожиданий".

"Я действительно думаю, что мы придем к соглашению, но нам осталось продвинуться еще немного", - подчеркнул Вэнс.

Как сообщалось, президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели в четверг телефонный разговор.

По словам помощника главы российского государства Юрия Ушакова, особый акцент в ходе беседы был сделан на вопросах, касающихся украинского кризиса.

Позже Трамп сообщил журналистам, что его встреча с Путиным в Будапеште, вероятно, произойдет через две недели.

На пятницу у американского лидера запланирована встреча в Белом доме с президентом Украины Владимиром Зеленским.