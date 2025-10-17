Поиск

Вэнс заявил, что Москва и Киев пока не готовы заключить сделку, но она будет достигнута

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Россия и Украина пока не готовы заключить соглашение, несмотря на приложенные американской администрацией усилия по установлению мира, считает вице-президент США Джей Ди Вэнс.

"Прямо сейчас, несмотря на всю нашу работу, а мы ее продолжим, россияне и украинцы просто не достигли точки, когда они могут заключить соглашение", - сказал Вэнс в интервью Newsmax в пятницу.

В миреТрамп заявил, что Путину "не понравилась" идея поставки ракет Tomahawk КиевуЧитать подробнее

По его мнению, для заключения соглашения "потребуется гораздо больше работы", поскольку "стороны были очень далеки друг от друга".

Тем не менее Вэнс выразил уверенность, что мирное соглашение будет достигнуто, и подчеркнул, что президент США Дональд Трамп продолжит вести переговоры с каждой из сторон украинского конфликта.

По словам американского вице-президента, трудности в достижении мира между Россией и Украиной "проистекают из фундаментального несоответствия ожиданий".

"Я действительно думаю, что мы придем к соглашению, но нам осталось продвинуться еще немного", - подчеркнул Вэнс.

В РоссииТрамп заявил о прогрессе в украинском урегулировании после разговора с Путиным. ОбобщениеЧитать подробнее

Как сообщалось, президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели в четверг телефонный разговор.

По словам помощника главы российского государства Юрия Ушакова, особый акцент в ходе беседы был сделан на вопросах, касающихся украинского кризиса.

Позже Трамп сообщил журналистам, что его встреча с Путиным в Будапеште, вероятно, произойдет через две недели.

На пятницу у американского лидера запланирована встреча в Белом доме с президентом Украины Владимиром Зеленским.

США Джей Ди Вэнс Россия Украина сделка
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Дмитриев заявил, что между РФ и США можно построить тоннель менее чем за $8 млрд

Дмитриев заявил, что между РФ и США можно построить тоннель менее чем за $8 млрд

Трамп заявил, что Путину "не понравилась" идея поставки ракет Tomahawk Киеву

Трамп полагает, что его встреча с Путиным может состояться через пару недель

Стратегические бомбардировщики ВВС США пролетели вблизи Венесуэлы

Стратегические бомбардировщики ВВС США пролетели вблизи Венесуэлы

Орбан сообщил о телефонном разговоре с Трампом

Трамп заявил о прогрессе в украинском урегулировании после разговора с Путиным. Обобщение

Белый дом внимательно изучает законопроект об усилении санкций против РФ

В Кремле сообщили о готовности США к сотрудничеству после урегулирования на Украине

Путин поддержал идею Трампа об их возможной встрече в Будапеште

Путин поддержал идею Трампа об их возможной встрече в Будапеште

Путин и Трамп сделали особый акцент на вопросах украинского кризиса

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7377 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2463 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске106 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России107 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова17 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20256 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау97 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ72 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });