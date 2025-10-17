Поиск

ЕК хочет использовать еще 25 млрд евро замороженных активов РФ на нужды Украины

Эти деньги находятся на частных счетах в странах Евросоюза, сообщило издание Politico

Фото: Karl-Josef Hildenbrand/picture alliance via Getty Images

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Еврокомиссия (ЕК) хочет увеличить изначально планируемый кредит Украине из замороженных российских активов в 140 млрд евро на 25 млрд евро за счет активов, находящихся на частных счетах в странах блока, сообщает в пятницу Politico.

"Необходимо рассмотреть, может ли инициатива о репарационном кредите быть расширена на другие замороженные активы внутри ЕС", - говорится в документе, который, по информации издания, ЕК разослала в столицы стран блока перед встречей постпредов, посвященной этому вопросу.

Politico напоминает, что изначально в ЕС хотели выдать Украине кредит в размере 140 млрд евро за счет денег, хранящихся в бельгийском финансовом депозитарии Euroclear, где находится большая часть активов РФ. Теперь же ЕК хочет добавить к ним дополнительные 25 млрд евро, которые находятся на частных банковских счетах в странах ЕС.

В документе отмечается, что юридическую обоснованность распространения инициативы на такие счета в деталях пока еще не изучали и перед принятием какого-либо решения необходимо будет провести оценку.

Также в документе описываются принципы работы инициативы, которые страны ЕС обсудят в ближайшее время. В частности, говорится о необходимости создания надежной структуры гарантий, чтобы убедиться, что ЕС сможет выполнять свои обязанности перед Euroclear. Речь идет о возможных двусторонних гарантиях между странами блока.

Ранее СМИ писали, что Еврокомиссия рассматривает возможность использования российских замороженных активов в размере около 170 млрд евро, которые хранятся в финансовом депозитарии Euroclear в Брюсселе. Предполагается, что 140 млрд евро из этих средств пойдут на "репарационный кредит" Украине. Ожидается, что данный вопрос будет рассматриваться на саммите ЕС 23-24 октября.

Бельгийский премьер Барт Де Вевер на недавнем неформальном саммите ЕС в Копенгагене выразил опасения в связи с такими планами. Он заявил, что схема Еврокомиссии по использованию замороженных российских активов по сути приравнивается к конфискации. Де Вевер потребовал от Евросоюза больше гарантий для Бельгии, указывая на возможные юридические последствия такого шага.

