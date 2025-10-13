Поиск

В ЕС считают, что только замороженные активы РФ позволят стабильно финансировать Украину

Фото: Boris Roessler/picture alliance via Getty Images

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - В Евросоюзе все более весомой становится точка зрения, что использование блокированных активов РФ - единственный инструмент для стабильного финансирования Украины, сообщает в понедельник Bloomberg со ссылкой на источники.

"В ЕС все больше убеждаются, что использование 200 млрд евро ($232 млрд) замороженных активов ЦБ РФ - единственный жизнеспособный вариант обеспечения устойчивой финансовой поддержки Украины, так как все прочие источники финансирования истощаются", - информирует агентство.

По словам собеседников Bloomberg, "Евросоюз попытается достичь политического соглашения об использовании этих средств на встрече лидеров объединения на следующей неделе".

Источники агентства добавили, что в случае положительного решения в ЕС ко второму кварталу 2026 года могут выработать предложения для механизма выдачи Киеву кредита.

Кроме того, ЕС намерен согласовать использование российских активов участниками "большой семерки", включая Великобританию и США, где также находятся часть активов РФ, отмечает агентство.

По данным Bloomberg, страны G7 заморозили российские активы в общей сложности в размере около $300 млрд.

По информации Bloomberg, министры финансов G7 обсудят вопрос использования российских средств, а также санкций против энергоресурсов РФ на встрече на следующей неделе.

В миреБельгия опасается, что использование замороженных активов РФ для кредита Киеву можно будет счесть конфискациейЧитать подробнее

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия рассматривает возможность использования российских замороженных активов в размере около 170 млрд евро, которые в настоящее время хранятся в финансовом депозитарии Euroclear в Брюсселе. Предполагается, что 140 млрд евро из этих средств пойдут на "репарационный кредит" Украине. Ожидается, что данный вопрос будет рассматриваться на саммите ЕС 23-24 октября.

Между тем, ранее издание Politico сообщило, что бельгийский премьер Барт Де Вевер на недавнем неформальном саммите ЕС в Копенгагене выразил опасения в связи с такими планами. Он заявил, что схема Еврокомиссии по использованию замороженных российских активов по сути приравнивается к конфискации. По его словам, "различие между "репарационным кредитом" и конфискацией на деле крайне незначительно, и если эти активы останутся замороженными на длительный срок, то такую схему могут расценивать как квазиконфискацию".

Де Вевер потребовал от Евросоюза больше гарантий для своей страны, указывая на возможные юридические последствия такого шага.

Financial Times сообщала, что страны ЕС нарастили давление на Бельгию в связи с тем, что она не спешит предоставить разрешение использовать находящиеся в ее юрисдикции замороженные активы РФ для поддержки Украины.

ЕС РФ Украина
