Венгрия обещает Путину беспрепятственный въезд в страну для встречи с Трампом

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Глава МИД Венгрии Петер Сийярто гарантирует, что президент РФ Владимир Путин сможет беспрепятственно прибыть в Будапешт, где планируется встреча с его американским коллегой Дональдом Трампом, сообщает в пятницу The Guardian.

"Глава МИД Венгрии сказал в пятницу, что Венгрия обеспечит Путину беспрепятственный въезд в страну для саммита с Трампом", - сообщает издание.

Накануне Трамп и Путин провели телефонный разговор. Трамп после переговоров заявил, что на предстоящей неделе страны организуют переговоры на высоком уровне, после чего последует встреча лидеров в Будапеште.