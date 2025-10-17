Поиск

В Литве начались учения с участием военных из США и Польши

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - В Литве начались международные военные учения Stiprus grifonas 2025 ("Сильный грифон 2025"), сообщило литовское Минобороны.

"С 17 по 31 октября на полигоне имени генерала Сильвестраса Жукаускаса (расположен в Пабраде, в 15 км от границы с Белоруссией - ИФ) пройдут международные учения Stiprus grifonas 2025, организованные пехотной бригадой Zemaitija, в которых принимают участие военнослужащие из Литвы, Польши и США. Это одно из важнейших военных учений этого года, направленное на укрепление национальной и коллективной обороноспособности", - говорится в сообщении.

В учениях примут участие более 2500 военнослужащих и около 400 единиц боевой техники.

Заявленная цель учений - отработать способность маневренных подразделений планировать и проводить оборонительные операции совместно с приданными им литовскими и союзными подразделениями в контексте национальной обороны.

