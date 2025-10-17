Поиск

В Грузии задержаны уже свыше 60 организаторов и участников беспорядков в Тбилиси

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции задержали еще 16 участников попытки штурма 4 октября президентской резиденции в Тбилиси, сообщил на брифинге в пятницу заместитель министра внутренних дел Грузии Александр Дарахвелидзе.

"К этому времени задержаны 62 организаторов и участников насильственных действий у президентской резиденции, в розыске находятся еще два лица", - сказал он.

По словам замминистра, в ходе беспорядков у резиденции президента пострадали 35 полицейских. Следствие по делу о беспорядках 4 октября в Тбилиси продолжается.

4 октября МВД Грузии сообщало, что участники акции протеста против итогов местных выборов повредили ограждения резиденции президента в Тбилиси и попытались прорваться внутрь. После этого полиция применила водомет и слезоточивый газ против протестующих.


