Арестованы еще четверо участников штурма президентского дворца в Тбилиси

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции арестовали еще четырех человек, которые участвовали в штурме президентской резиденции в Тбилиси во вторник, сообщил журналистам замминистра внутренних дел Грузии Александр Дарахвелидзе.

По его словам, по данному уголовному делу уже задержаны 22 человека, еще трое находятся в розыске.

Ранее во вторник тбилисский городской суд заключил под стражу пятерых организаторов штурма президентской резиденции - оперный певец Паата Бурчуладзе, бывший генпрокурор Муртаз Зоделава, член оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ираклий Надирадзе, один из лидеров оппозиционной партии "Стратегия Агмашенебели" Паата Манджгаладзе и полковник в отставке Лаша Беридзе обвиняются в попытке захвата и блокирования объектов стратегического и особого назначения, организации и руководстве групповым насилием, призывах по изменению конституционного строя Грузии и свержению государственной власти.

Обвиняемым грозит лишение свободы сроком до девяти лет. Очередное рассмотрение их дела в суде намечено на 26 ноября.

Грузия Тбилиси президентский дворец штурм участники
