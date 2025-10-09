В ЕС сочли, что власти Грузии устанавливают в стране репрессивный режим

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Для Евросоюза ситуация в Грузии в связи с происходящими там событиями ясна, заявила Анитта Хиппер, официальный представитель главы дипломатии ЕС Каи Каллас.

"Когда вы преследуете независимые СМИ, оппозицию, гражданское общество, когда вы меняете законы, чтобы дать преимущество вашей партии у власти, - это уже не демократия", - сказала она в четверг на брифинге в Брюсселе в ответ на просьбу прокомментировать исходящие из Тбилиси критические высказывания представителей грузинских властей в адрес ЕС.

"Мы всегда осуждали подобный образ действий. Мы осуждаем любую форму насилия. Мы полностью против насилия, включая вербальные атаки, которые наблюдаем исходящими от "Грузинской мечты", - добавила Хиппер.

По ее словам, эта партия "отчаянно стремится замаскировать устанавливающийся сейчас репрессивный режим".

В минувшую среду премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что ни одно государство Евросоюза не осудило предпринятую 4 октября радикалами попытку штурма президентской резиденции в Тбилиси.

"Более того Евросоюз, БДИПЧ/ОБСЕ и другие субъекты позволили себе сделать заявления противоположного характера. Очевидно, что неосуждение насилия можно объяснить его поддержкой", - сказал Кобахидзе на брифинге.

4 октября МВД Грузии сообщало, что участники акции протеста против итогов местных выборов повредили ограждения резиденции президента в Тбилиси и попытались прорваться внутрь. После этого полиция применила водомет и слезоточивый газ против протестующих.



