Израильские военные в Газе открыли огонь по приближавшейся без разрешения машине

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Солдаты Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) обстреляли в секторе Газа автомобиль, который двигался к их позициям, несколько его пассажиров погибли, сообщает в пятницу Times of Israel.

"Несколько человек скончались после того, как служащие ЦАХАЛ в Газе открыли огонь. Военные заявляют, что "подозрительный автомобиль" пересек линию прекращения огня и приблизился к солдатам", - пишет издание.

Число погибших и подробные обстоятельства их гибели издание не указывает. По данным газеты, инцидент произошел в районе Зейтун города Газа.

В миреИзраильские военные убили пять палестинцев, пересекших линию отвода войскЧитать подробнее

"ЦАХАЛ отмечает, что были сделаны предупредительные выстрелы. После того, как автомобиль продолжил движение к военным угрожающим образом, израильские силы поразили его с целью устранить угрозу", - сообщает издание.

Между тем, по данным палестинских СМИ, в автомобиле находились перемещенные лица, пытавшиеся вернуться в свои дома, в ходе инцидента несколько человек погибли или были ранены.

9 октября при посредничестве президента США Дональда Трампа, а также Египта, Катара и Турции было достигнуто мирное соглашение по Газе, активные военные действия в анклаве прекратились.

Движение ХАМАС вернуло в Израиль 20 живых заложников, по условиям соглашения, обязан был вернуть также 28 тел погибших, однако вернул только часть из них. В свою очередь, Израиль освободил около 2 тысяч палестинских заключенных и отвел свои войска на заранее согласованные рубежи.

Ранее в ЦАХАЛ предупреждали, что палестинцы не должны приближаться к израильским войскам, остающимся на согласованных рубежах в секторе Газа.

Хроника 07 октября 2023 года – 17 октября 2025 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Израиль ЦАХАЛ сектор Газа Газа
