В Грузии сообщили об изъятии крупной суммы денег и документации при обыске у экс-чиновников

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Служба госбезопасности Грузии в субботу сообщила о подробностях произведенных накануне обысках в домах бывшего премьер-министра Ираклия Гарибашвили, экс-генпрокурора Отара Парцхаладзе, бывшего главы Службы госбезопасности Григола Лилуашвили и еще восьми приближенных к ним лицах.

По данным ведомства, обыски были произведены в 24 домах, в которых были изъяты в общей сложности более $7 млн долларов и около 140 млн лари.

"Были также изъяты 198 дорогостоящих изделий, наручных часов, картин и рисунков, документация в количестве нескольких тысяч листов, 50 мобильных телефонов и 119 электронных устройств", - сообщает ведомство.

СГБ совместно с Генпрокуратурой изучают содержание изъятой документации и электроустройств, а также реальное происхождение изъятых денег для дальнейшего правового реагирования против указанных лиц.

