В Грузии проводят обыски в домах бывших высокопоставленных чиновников

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Генеральный прокурор Грузии Гиоргий Гваракидзе сообщил о проведении в пятницу сотрудниками его ведомства и антикоррупционного департамента обысков в домах бывших высокопоставленных чиновников.

"Обыски были проведены на 22 локациях в масштабах всей страны на основании расследования различных уголовных дел. Изъяты различные электронные устройства, документация и крупная сумма денег", - сказал Гваракидзе журналистам.

По его данным, обыски прошли у бывшего премьер-министра страны Ираклия Гарибашвили, экс-главы Службы госбезопасности Григола Лилуашвили, бывшего генпрокурора Отара Парцхаладзе и восьми связанных с ними лиц.

При этом Гваракидзе не стал раскрывать подробности расследования.

В оппозиции, в свою очередь, заявляют, что обыски в домах высокопоставленных чиновников могут быть связан с заговором против почетного председателя правящей партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили, который, по утверждению оппозиционеров, в реальности уже на протяжении 13 лет единолично руководит Грузией.