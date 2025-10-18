Поиск

Бывшего подполковника МВД Грузии обвинили в попытке свержения властей 4 октября

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Генпрокуратура Грузии заочно предъявила обвинения в попытке насильственного захвата власти бывшему начальнику управления оперативного планирования особых поручений МВД Ираклию Шаишмелашвили в связи с беспорядками 4 октября.

"Ираклию Шаишмелашвили предъявлено обвинение в призывах насильственного изменения конституционного строя в Грузии и свержению государственной власти, что предусматривает лишение свободы сроком до трех лет", - говорится в сообщении надзорного ведомства, опубликованном в субботу.

Обвинение в попытке насильственного захвата особо важного стратегического объекта - президентской резиденции также предъявлено задержанным накануне 16 лицам.

В миреВ Грузии задержаны уже свыше 60 организаторов и участников беспорядков в ТбилисиЧитать подробнее

Проработав 20 лет в МВД Грузии, бывший подполковник Шаишмелашвили в декабре прошлого года после силового разгона участников протестных акций в Тбилиси подал в отставку с должности. Он покинул Грузию вместе с семьей и из заграницы в соцсетях призывал сотрудников МВД не выполнять приказы по разгону оппозиционеров. Шаишмелашвили особо активизировался в соцсетях в канун 4 октября, когда радикалы предприняли попытку штурма президентской резиденции. В настоящее время Шаишмелашвили разыскивается грузинскими правоохранительными органами.

По данным МВД Грузии, на 18 октября задержаны 62 участника попытки штурма президентской резиденции, всем им предъявлены обвинения, и суд над ними состоится в конце ноября.

4 октября МВД Грузии сообщало, что участники акции протеста против итогов местных выборов повредили ограждения резиденции президента в Тбилиси и попытались прорваться внутрь. После этого полиция применила водомет и слезоточивый газ против протестующих.

5 октября стало известно о задержании организаторов предпринятого штурма здания президентского дворца в Тбилиси - Пааты Бурчуладзе, Муртаза Зоделава, Ираклия Надирадзе, Пааты Манджгаладзе и Лаши Беридзе.

Грузия Ираклий Шаишмелашвили
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Тегеране заявили, что одобряющая соглашение по ИЯП резолюция СБ ООН утратила силу

США оказывают давление на Венесуэлу, чтобы заставить Мадуро уйти самому

США оказывают давление на Венесуэлу, чтобы заставить Мадуро уйти самому

В Венгрии раскритиковали отказ Польши в экстрадиции подозреваемого в подрыве "Северных потоков"

Что случилось этой ночью: суббота, 18 октября

Трамп отказал Зеленскому в предоставлении Киеву ракет Tomahawk

Трамп призвал и Украину, и Россию "остановиться там, где они находятся"

Трамп призвал и Украину, и Россию "остановиться там, где они находятся"

Дмитриев заявил, что обсуждение проекта туннеля между Россией и США продолжится

Трамп выразил интерес к идее о прокладке тоннеля между Аляской и Россией

Трамп заявил, что Мадуро опасается конфликта с США и готов на компромисс

Президент США вновь заявил, что Индия больше не будет покупать российскую нефть

Президент США вновь заявил, что Индия больше не будет покупать российскую нефть
Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2465 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7380 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске106 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России107 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова17 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20256 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау97 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ72 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });