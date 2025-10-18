Бывшего подполковника МВД Грузии обвинили в попытке свержения властей 4 октября

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Генпрокуратура Грузии заочно предъявила обвинения в попытке насильственного захвата власти бывшему начальнику управления оперативного планирования особых поручений МВД Ираклию Шаишмелашвили в связи с беспорядками 4 октября.

"Ираклию Шаишмелашвили предъявлено обвинение в призывах насильственного изменения конституционного строя в Грузии и свержению государственной власти, что предусматривает лишение свободы сроком до трех лет", - говорится в сообщении надзорного ведомства, опубликованном в субботу.

Обвинение в попытке насильственного захвата особо важного стратегического объекта - президентской резиденции также предъявлено задержанным накануне 16 лицам.

Проработав 20 лет в МВД Грузии, бывший подполковник Шаишмелашвили в декабре прошлого года после силового разгона участников протестных акций в Тбилиси подал в отставку с должности. Он покинул Грузию вместе с семьей и из заграницы в соцсетях призывал сотрудников МВД не выполнять приказы по разгону оппозиционеров. Шаишмелашвили особо активизировался в соцсетях в канун 4 октября, когда радикалы предприняли попытку штурма президентской резиденции. В настоящее время Шаишмелашвили разыскивается грузинскими правоохранительными органами.

По данным МВД Грузии, на 18 октября задержаны 62 участника попытки штурма президентской резиденции, всем им предъявлены обвинения, и суд над ними состоится в конце ноября.

4 октября МВД Грузии сообщало, что участники акции протеста против итогов местных выборов повредили ограждения резиденции президента в Тбилиси и попытались прорваться внутрь. После этого полиция применила водомет и слезоточивый газ против протестующих.

5 октября стало известно о задержании организаторов предпринятого штурма здания президентского дворца в Тбилиси - Пааты Бурчуладзе, Муртаза Зоделава, Ираклия Надирадзе, Пааты Манджгаладзе и Лаши Беридзе.