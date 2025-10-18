Поиск

СМИ сообщили, что Египет, скорее всего, возглавит международные стабилизационные силы в Газе

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Во главе международных стабилизационных сил, которые согласно мирному плану развернут позднее в секторе Газа, вероятнее всего, встанет Египет, сообщила в субботу газета The Guardian со ссылкой на неназванных дипломатов.

"Дипломаты заявил, что в СБ ООН идет работа над поддерживаемой европейцами и США инициативой наделить международные стабилизационные силы, которые планируют развернуть в Газе, правом контролировать там безопасность. Есть серьезные основания полагать, что возглавит эти силы Египет", - говорится в публикации.

Кандидатами на эту роль также называют Турцию, Азербайджан и Индонезию. В контингенте не ожидается участие военных Британии и других стран Европы.

Тем временем власти Египта ведут консультации на тему того, будет ли идти речь о полноценной операции ООН в анклаве. В случае эффективности контингента в стабилизации ситуации израильские войска отойдут еще дальше.

При этом, по мнению британских дипломатов, наиболее сложным вопросом будет отказ ХАМАС от вооружений. Предполагается, что их сдача может происходить структуре под управлением палестинцев, но при наблюдении третьей стороны. Разоружение, возможно, начнется с того, что ХАМАС сдаст тяжелое вооружение и ракетные установки.

Накануне портал Axios со ссылкой на источники передал, что спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф вскоре посетит Египет и Израиль и, вероятно, побывает в секторе Газа. Уиткофф, по-видимому, будет работать над вопросом международных стабилизационных сил, которые, согласно американскому проекту, будут развернуты на части территории Газы и дадут возможность Армии обороны Израиля отойти из анклава.

До этого Axios сообщал, что эти силы сформируют из войск арабских и мусульманских стран, и они будут занимать районы сектора, откуда уходят израильские подразделения. Процесс может занять несколько месяцев. По словам источников портала, эти войска должны ликвидировать военные объекты и тяжелые вооружения ХАМАС.

