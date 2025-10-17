ХАМАС призвало посредников добиться старта следующей фазы мирного плана в Газе

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Движение ХАМАС обратилось с призывом к посредникам по урегулированию в Газе добиться скорейшего начала реализации второго этапа мирного плана, в частности, открытия границ и поставок гуманитарной помощи, сообщает в пятницу телеканал "Аль-Арабийя".

"ХАМАС в пятницу призвало посредников содействовать реализации следующих этапов прекращения огня в Газе, включая открытие границ, допуск гуманитарной помощи, начало восстановления анклава, создание органов управления и завершение вывода израильских войск", - сообщает телеканал.

9 октября при посредничестве президента США Дональда Трампа, а также Египта, Катара и Турции было достигнуто мирное соглашение по Газе, позднее активные военные действия в анклаве прекратились.

ХАМАС вернуло Израилю 20 живых заложников. В свою очередь, Израиль освободил около 2тыс. палестинских заключенных и отвел свои войска на заранее согласованные рубежи. Однако тела всех погибших заложников Израилю пока не передали.

В ХАМАС заявили, что возвращение тел оставшихся израильских заложников может потребовать времени, поскольку они находятся в туннелях и под обломками зданий; для извлечения тел требуется оборудование, ввоз которого блокирует правительство премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. В движении подчеркнули, что таким образом ответственность за подобные проблемы лежит на Израиле.

Между тем, израильский чиновник заявил газете The Jerusalem Post, что Израиль продолжит отказывать турецкой делегации в составе 81 спасателя и тяжелой техники во въезде в сектор Газа до тех пор, пока ХАМАС не вернет все останки погибших заложников.