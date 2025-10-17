Поиск

ХАМАС призвало посредников добиться старта следующей фазы мирного плана в Газе

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Движение ХАМАС обратилось с призывом к посредникам по урегулированию в Газе добиться скорейшего начала реализации второго этапа мирного плана, в частности, открытия границ и поставок гуманитарной помощи, сообщает в пятницу телеканал "Аль-Арабийя".

"ХАМАС в пятницу призвало посредников содействовать реализации следующих этапов прекращения огня в Газе, включая открытие границ, допуск гуманитарной помощи, начало восстановления анклава, создание органов управления и завершение вывода израильских войск", - сообщает телеканал.

9 октября при посредничестве президента США Дональда Трампа, а также Египта, Катара и Турции было достигнуто мирное соглашение по Газе, позднее активные военные действия в анклаве прекратились.

ХАМАС вернуло Израилю 20 живых заложников. В свою очередь, Израиль освободил около 2тыс. палестинских заключенных и отвел свои войска на заранее согласованные рубежи. Однако тела всех погибших заложников Израилю пока не передали.

В ХАМАС заявили, что возвращение тел оставшихся израильских заложников может потребовать времени, поскольку они находятся в туннелях и под обломками зданий; для извлечения тел требуется оборудование, ввоз которого блокирует правительство премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. В движении подчеркнули, что таким образом ответственность за подобные проблемы лежит на Израиле.

Между тем, израильский чиновник заявил газете The Jerusalem Post, что Израиль продолжит отказывать турецкой делегации в составе 81 спасателя и тяжелой техники во въезде в сектор Газа до тех пор, пока ХАМАС не вернет все останки погибших заложников.

Хроника 07 октября 2023 года – 17 октября 2025 годаОбострение палестино-израильского конфликта
ХАМАС Израиль сектор Газа
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

CNN сообщает, что Трамп еще не решил, передавать ли Tomahawk Украине

CNN сообщает, что Трамп еще не решил, передавать ли Tomahawk Украине

МИД РФ не видит препятствий для посещения Израиля российскими туристами

Турция собирается поставить в Сирию бронетехнику, системы ПВО, дроны, артиллерию

Индия в октябре наращивает импорт нефти из России после снижения в III квартале

Суд Польши отказался выдавать ФРГ подозреваемого в подрыве "Северных потоков"

Суд Польши отказался выдавать ФРГ подозреваемого в подрыве "Северных потоков"

Посольство Японии из-за роста турпотока откроет в России визовый центр

ЕК хочет использовать еще 25 млрд евро замороженных активов РФ на нужды Украины

ЕК хочет использовать еще 25 млрд евро замороженных активов РФ на нужды Украины

Что случилось этой ночью: пятница, 17 октября

Вэнс заявил, что Москва и Киев пока не готовы заключить сделку, но она будет достигнута

Дмитриев заявил, что между РФ и США можно построить тоннель менее чем за $8 млрд

Дмитриев заявил, что между РФ и США можно построить тоннель менее чем за $8 млрд
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7380 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2464 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске106 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России107 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова17 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20256 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау97 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ72 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });