В Израиле призвали возобновить боевые действия в Газе из-за нападения на военных в Рафахе

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Министр национальной безопасности Израиля Бен Гвир призвал правительство возобновить полномасштабные боевые действия в Газе в связи с инцидентом в населенном пункте Рафах, сообщает в воскресенье Times of Israel.

"Я прошу премьер-министра отдать приказ Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) возобновить полномасштабные боевые действия в секторе Газа на полную мощь", - заявил Гвир.

По его словам, "ложная вера в то, что ХАМАС изменит свою позицию или хотя бы будет соблюдать подписанное соглашение, предсказуемо оказывается опасной для нашей безопасности".

Обострение палестино-израильского конфликта

Ряд правых политиков Израиля также призывают правительство возобновить боевые действия в секторе Газа после того, как на израильских военных напали в Рафахе.

По сообщениям израильских СМИ, министр финансов Безалель Смотрич призвал возобновить боевые действия в секторе Газа после сообщений о том, что "террористические формирования нарушили режим прекращения огня, открыв огонь по солдатам ЦАХАЛ".

"Это война!"- написал он в соцсети X.

Глава оппозиционной партии "Наш дом Израиль" Авигдор Либерман также призвал применить военную силу против ХАМАС.

"На Ближнем Востоке есть только один язык - язык силы... ХАМАС испытывает границы только потому, что ему это позволили. Они играют в игры и затягивают возвращение тел заложников, и вот недавно - нарушили перемирие и открыли огонь по подразделению ЦАХАЛ", - написал он в соцсети X.

Ранее ЦАХАЛ нанесла удары по приграничному с Египтом населенному пункту Рафах. "Террористические формирования напали на израильских военных в Рафахе, ЦАХАЛ ответил авиаударами, поставив под угрозу перемирие", - пишет Times of Israel.

В ночь на 9 октября президент США Дональд Трамп заявил, что власти Израиля и движение ХАМАС согласились на первую фазу предложенного Вашингтоном плана по урегулированию конфликта в секторе Газа. Освобождение израильских заложников в обмен на палестинских заключенных и частичный вывод израильских военных стали первым этапом этого плана.

Израиль ХАМАС сектор Газа ЦАХАЛ Рафах
