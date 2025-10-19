ХАМАС отвергает обвинения в нарушении режима прекращения огня в Газе

Фото: Majdi Fathi/NurPhoto via Getty Images

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Палестинское движение ХАМАС отвергло обвинения в нарушении сделки с Израилем, говорится в официальном заявлении движения, распространенном в воскресенье.

"Силы полиции в Газе при широкой поддержке населения выполняют свой национальный долг, преследуя вооруженные группировки и привлекая их к ответственности в соответствии с действующими законами, чтобы защитить жителей и их имущество", - говорится в заявлении движения.

Накануне Госдеп США сообщил, что ХАМАС нарушает режим прекращения огня, так как учиняет расправу над жителями Газы.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху признавал, что Израиль вооружал и спонсировал ряд группировок в секторе Газа, которые противодействовали ХАМАС.

В сообщении ХАМАС утверждается, что обвинения США "согласуются с израильской пропагандой, которая прикрывает продолжение преступлений оккупации".

Ранее стало известно, что после достижения соглашения о прекращении огня с Израилем члены ХАМАС казнили десятки представителей враждебных кланов, а также других палестинцев, которых обвинили в сотрудничестве с Израилем.