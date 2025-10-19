Израиль нанес удары по пограничному пункту Рафах

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по приграничному пункту пропуска Рафах, сообщает в воскресенье Times of Israel.

"Террористические формирования напали на израильских военных в Рафахе, ЦАХАЛ ответил авиаударами, поставив под угрозу перемирие", - пишет издание.

КПП Рафах находится на границе с Египтом.

В ночь на 9 октября президент США Дональд Трамп заявил, что власти Израиля и движение ХАМАС согласились на первую фазу предложенного Вашингтоном плана по урегулированию конфликта в секторе Газа. Освобождение израильских заложников в обмен на палестинских заключенных и частичный вывод израильских военных стали первым этапом этого плана.