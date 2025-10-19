Кац сообщил, что приказал военным Израиля действовать жестко против ХАМАС в Газе

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что дал приказ военнослужащим в секторе Газа "действовать жестко", сообщает в воскресенье Times of Israel.

"Кац сообщил, что дал приказ ЦАХАЛ (Армии обороны Израиля - ИФ) "действовать жестко против террористических целей ХАМАС в Газе", - пишет издание.

По данным военного источника газеты, с момента утренней атаки в Рафахе было нанесено более 20 ударов по целям.

"ХАМАС заплатит высокую цену за любой обстрел и нарушение режима прекращения огня, а если послание не будет понято, интенсивность ответных действий возрастет", - цитирует СМИ слова Каца.

Ранее ближневосточные СМИ сообщали, что после инцидента в Рафахе премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел консультации с главой Минобороны страны и другими руководителями силовых структур, распорядился "принять решительные меры против террористических целей в секторе Газа".

В воскресенье израильские военные подтвердили, что нанесли удар по Рафаху в Газе.

"Сегодня ... террористы выпустили противотанковую ракету и открыли огонь по израильским военнослужащим, проводившим операцию по демонтажу террористической инфраструктуры в районе Рафаха на юге сектора Газа в соответствии с соглашением о прекращении огня", - говорится в официальном телеграм-канале ЦАХАЛ.

В сообщении отмечается, что "в ответ ЦАХАЛ начал наносить удары по этому району с целью ликвидации угрозы и уничтожения входов в туннели и военных сооружений, используемых для террористической деятельности".