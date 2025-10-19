Израильские военные подтвердили, что нанесли удар по Рафаху в Газе

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила, что нанесла удары по населенному пункту Рафах в Газе, который граничит с Египтом.

"Сегодня ... террористы выпустили противотанковую ракету и открыли огонь по израильским военнослужащим, проводившим операцию по демонтажу террористической инфраструктуры в районе Рафаха на юге сектора Газа в соответствии с соглашением о прекращении огня", - говорится в официальном телеграм-канале ЦАХАЛ.

В сообщении отмечается, что "в ответ ЦАХАЛ начал наносить удары по этому району с целью ликвидации угрозы и уничтожения входов в туннели и военных сооружений, используемых для террористической деятельности".

"Эти террористические действия являются явным нарушением соглашения о прекращении огня, и ЦАХАЛ ответит на них решительно", - отмечается в сообщении.

Ранее о том, что ЦАХАЛ нанесла удары по приграничному пункту пропуска Рафах сообщила Times of Israel.