Поиск

Израильские военные подтвердили, что нанесли удар по Рафаху в Газе

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила, что нанесла удары по населенному пункту Рафах в Газе, который граничит с Египтом.

Обострение палестино-израильского конфликта

"Сегодня ... террористы выпустили противотанковую ракету и открыли огонь по израильским военнослужащим, проводившим операцию по демонтажу террористической инфраструктуры в районе Рафаха на юге сектора Газа в соответствии с соглашением о прекращении огня", - говорится в официальном телеграм-канале ЦАХАЛ.

В сообщении отмечается, что "в ответ ЦАХАЛ начал наносить удары по этому району с целью ликвидации угрозы и уничтожения входов в туннели и военных сооружений, используемых для террористической деятельности".

"Эти террористические действия являются явным нарушением соглашения о прекращении огня, и ЦАХАЛ ответит на них решительно", - отмечается в сообщении.

Ранее о том, что ЦАХАЛ нанесла удары по приграничному пункту пропуска Рафах сообщила Times of Israel.

сектор Газа Рафах Израиль ЦАХАЛ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Германия отозвала посла из Тбилиси

В Израиле призвали возобновить боевые действия в Газе из-за нападения на военных в Рафахе

Израиль нанес удары по пограничному пункту Рафах

ХАМАС отвергает обвинения в нарушении режима прекращения огня в Газе

ХАМАС отвергает обвинения в нарушении режима прекращения огня в Газе

Что случилось этой ночью: воскресенье, 19 октября

Президент Колумбии обвинил США в нарушении суверенитета и убийстве

Президент Колумбии обвинил США в нарушении суверенитета и убийстве

США проинформировали страны-посредники о нарушениях ХАМАС соглашения по Газе

США проинформировали страны-посредники о нарушениях ХАМАС соглашения по Газе

Трамп заявил, что на уничтоженной США подлодке находились наркоторговцы с грузом

Что произошло за день: суббота, 18 октября

Дубай оказался местом проведения запрещенного судом РФ разбирательства Wintershall против России

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7388 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2465 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске106 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России107 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова17 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20256 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау97 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ72 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });