FAA смягчило ограничения на производство самолетов Boeing 737 MAX

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Федеральное управление гражданской авиации США (Federal Aviation Administration, FAA) смягчило ограничения по производству компанией Boeing Co. самолетов 737 MAX, подняв "производственный потолок" до 42 единиц с 38.

Ограничения были введены в январе 2024 года после ряда инцидентов с самолетами этой серии. Тогда регулятор обвинил Boeing в том, что компания уделяет больше внимания производственным аспектам, чем качеству продукции.

Инспекторы по безопасности FAA провели проверки производственных линий Boeing, чтобы убедиться, что увеличение объемов производства, о котором ходатайствовала компания, может быть реализовано безопасно, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на заявление представителя управления.

FAA продолжит осуществлять надзор над производственными процессами Boeing и реализацией компанией требований по обеспечению безопасности.

С начала 2025 года капитализация Boeing увеличилась на 20,3% - до $161,02 млрд.