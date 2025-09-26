FAA смягчит ограничения на поставку новых самолетов Boeing

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Федеральное управление гражданской авиации США (Federal Aviation Administration, FAA) планирует смягчить требования к поставкам новых самолетов Boeing Co., введенные после ряда инцидентов, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

По их словам, Boeing получит разрешение регулятора на самостоятельное проведение финальных проверок безопасности для лайнеров 737 MAX. Решение может быть объявлено уже 26 сентября.

При этом инспекторы FAA продолжат принимать участие в выдаче сертификатов летной годности воздушных судов, необходимых для начала коммерческих полетов с пассажирами, отмечают источники издания.

Сейчас все самолеты 737 MAX, выпускаемые на заводе в городе Рентон, проверяются инспекторами FAA. Как пишет WSJ, это создает проблемы для компании, поскольку ей приходится подстраиваться под график работы сотрудников регулятора. Кроме того, передача этих функций самой Boeing позволит инспекторам тщательнее проверять самолеты на стадии производства, вместо того чтобы заниматься бумажной работой после их схода с конвейера.

Источники WSJ также сообщают, что FAA может увеличить "производственный потолок" для самолетов 737 MAX до 42 в месяц с текущих 38.

С начала 2025 года капитализация Boeing выросла на четверть, до $161,5 млрд.