Поиск

FAA смягчит ограничения на поставку новых самолетов Boeing

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Федеральное управление гражданской авиации США (Federal Aviation Administration, FAA) планирует смягчить требования к поставкам новых самолетов Boeing Co., введенные после ряда инцидентов, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

По их словам, Boeing получит разрешение регулятора на самостоятельное проведение финальных проверок безопасности для лайнеров 737 MAX. Решение может быть объявлено уже 26 сентября.

При этом инспекторы FAA продолжат принимать участие в выдаче сертификатов летной годности воздушных судов, необходимых для начала коммерческих полетов с пассажирами, отмечают источники издания.

Сейчас все самолеты 737 MAX, выпускаемые на заводе в городе Рентон, проверяются инспекторами FAA. Как пишет WSJ, это создает проблемы для компании, поскольку ей приходится подстраиваться под график работы сотрудников регулятора. Кроме того, передача этих функций самой Boeing позволит инспекторам тщательнее проверять самолеты на стадии производства, вместо того чтобы заниматься бумажной работой после их схода с конвейера.

Источники WSJ также сообщают, что FAA может увеличить "производственный потолок" для самолетов 737 MAX до 42 в месяц с текущих 38.

С начала 2025 года капитализация Boeing выросла на четверть, до $161,5 млрд.

Boeing FAA США Рентон
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Гросси призвал все страны подписать договор о нераспространении ядерного оружия

Гросси призвал все страны подписать договор о нераспространении ядерного оружия

Иностранные инвесторы скупали акции США во II квартале рекордными темпами

Орбан заявил, что Венгрия не откажется от энергоносителей из РФ

Орбан заявил, что Венгрия не откажется от энергоносителей из РФ

Новая отсрочка для NIS от санкций США составила несколько дней

Brent подорожала до $69,52 за баррель

Brent подорожала до $69,52 за баррель

Что случилось этой ночью: пятница, 26 сентября

Обострение палестино-израильского конфликта

Белый дом предупредил Нетаньяху, что продолжение войны в Газе усилит изоляцию Израиля

Белый дом предупредил Нетаньяху, что продолжение войны в Газе усилит изоляцию Израиля

Трамп подписал указ о сделке по TikTok

Трамп полагает, что Эрдоган согласится не покупать российскую нефть

Трамп полагает, что Эрдоган согласится не покупать российскую нефть
Хроники событий
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ71 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7242 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2401 материалов
Бюджет РФБюджет РФ62 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России103 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов213 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });