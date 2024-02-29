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FAA дало Boeing 90 дней на подготовку плана решения проблем с контролем качества

Москва. 29 февраля. INTERFAX.RU - Федеральное управление гражданской авиации США (Federal Aviation Administration, FAA) потребовало от Boeing Co. за 90 дней подготовить комплексный план действий для решения системных проблем с контролем качества. Об этом сообщила пресс-служба FAA.

"Boeing должна взять на себя обязательства по проведению реальных и глубоких улучшений, - заявил глава FAA Майк Уитакер после встречи с гендиректором Boeing Дэвидом Кэлхуном. - Внесение фундаментальных изменений потребует постоянных усилий от руководства Boeing, и мы будем требовать от них отчетов на каждом шаге пути".

FAA ожидает, что план Boeing будет включать результаты инспекции производственных линий.

Кэлхун отметил, что у Boeing есть "четкая картина того, что нужно сделать", после проверок, проведенных как самой компанией, так и независимыми экспертами.

В начале января самолет Boeing 737-9 MAX авиакомпании Alaska Airlines совершил вынужденную посадку в аэропорту Портленда после потери двери в воздухе на высоте порядка 5 км.

После этого FAA распорядилось временно остановить полеты самолетов Boeing 737-9 MAX в воздушном пространстве США и их эксплуатацию американскими авиакомпаниями. Решение FAA затронуло 171 самолет Boeing.

Позднее стало известно, что FAA запретило Boeing Co. расширять производство самолетов 737 MAX.

Акции Boeing подешевели на 1% на дополнительных торгах в среду. За последние 12 месяцев их стоимость выросла на 1,2%.

Boeing FAA США Майк Уитакер Дэвид Кэлхун
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