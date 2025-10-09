Венгрия не стала возражать против идеи запретить поставки СПГ из РФ в рамках санкций

Фото: Thierry Monasse/Getty Images

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Венгрия на встрече постпредов стран ЕС в среду не критиковала предложение в рамках готовящегося 19-го пакета санкций против РФ ввести запрет на импорт российского сжиженного природного газа (СПГ), сообщает в четверг EUobserver со ссылкой на источники.

"Постпред Венгрии даже не взял слово, чтобы начать препираться по поводу эмбарго против СПГ, заявили дипломаты, хотя ранее Будапешт пытался получить исключение для себя из этих мер", - сообщает портал.

В то же время постпреды накануне согласовали ограничение поездок российских дипломатов внутри союза: теперь для пересечения внутренних границ им потребуется спрашивать разрешение. Однако Австрия добивается прояснения юридических деталей этого плана.

Кроме того, Австрия предлагает включить в новый пакет антироссийских санкций "разморозку" части российских активов, что позволит Raiffeisen Bank International компенсировать убытки, понесенные из-за судебных решений в России. Однако, по данным EUobserver, ни одна из 26 других стран ЕС не поддержала предложение. Теперь, отмечает портал, Вена может пойти на применение права вето в отношении всего пакета санкций для продвижения своих требований.

Постпред Словакии отказался согласиться на другие новые санкции в отношении РФ, указав на их опасность в конечном счете для словацкой автоиндустрии.

По данным портала, ранее в ЕС согласовали внесение в "черные списки" по РФ еще 31 юридического и физического лица, 120 танкеров, а также ужесточение мер против российского банковского сектора.

Накануне EUobserver со ссылкой на источники передавал, что позиция Венгрии и Словакии может усложнить процесс введения в действие готовящегося 19-го пакета санкций против РФ. Так, по версии портала, Будапешт желал исключения из предложенного в ЕС запрета на СПГ из РФ.

Для принятия пакета требуется единодушная поддержка государств ЕС.