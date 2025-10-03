ЕС продлил антироссийские санкции за "гибридную деятельность"

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Совет ЕС объявил в пятницу о своем решении продлить действие индивидуальных ограничительных мер в отношении физических и юридических лиц, "ответственных за дестабилизирующие действия России за рубежом", на один год, до 9 октября 2026 года.

Это решение в Брюсселе объясняют "продолжающейся гибридной деятельностью России, включая манипуляцию зарубежной информацией и вмешательство в неё против ЕС, его государств-членов и партнёров".

В общей сложности эти ограничительные меры в настоящее время применяются к 47 физическим и 15 юридическим лицам, напоминают в Совете ЕС.

Активы этих лиц подлежат заморозке, а гражданам и компаниям ЕС запрещено предоставлять им денежные средства, финансовые активы или экономические ресурсы. Физические лица также подпадают под запрет на въезд или транзит через территорию ЕС.